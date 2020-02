[VIDEO] Bjelica otkrio zašto nisu igrali Stojanović i Oršić, pa priznao: 'Da Gorica nije dobila crveni, ne bismo zabili do Božića'

Treneri Nenad Bjelica i Sergej Jakirović su se obratili javnosti nakon susreta Dinama i Gorice u 21. kolu HT Prve lige

Nenad Bjelica je na teren poslao nešto izmiješani sastav s Ćužeom, Moharramijem i Zagorcem u glavnim ulogama.

'Stojanović nam je bio bolestan tri dana, Oršić je isto imao temperaturu pa zato nisu mogli nastupiti. Livaković je u Kupu dobio udarac u ključnu kost pa smo malo izrotirali ekipu. Na kraju smo pobijedili, a to je ono što smo htjeli', rekao je strateg Dinama.

Tri boda su tu, ali možda i teže od očekivanog.

'Igrali smo danas s jednom vrlo kvalitetnom momčadi koja se uvijek dođe nadigravati. Ne igraju onako kako igra većina momčadi u Hrvatskoj na Maksimiru da svi stoje iza i brane se. Gorica pokušava igrati i sve čestitke na tome. Da smo danas ostali do kraja 11 na 11, vjerojatno do Božića ne bismo zabili gol. Puno nam je pomoglo to isključenje Suka i nakon toga smo gledali malo bolji Dinamo, ali nismo gledali Dinamo koji ja želim gledati', kaže Bjelica.