Verstappenu sprint u Americi

Do novih osam bodova u redoslijedu za SP Verstappen je stigao u neobičnoj utrci koja se većim tijekom vozila iza "safety cara", na početku zbog sudara dvojice momčadskih kolega iz McLarena Oscar Piastrija i Landa Norrisa, ujedno i vodećeg dvojca u ukupnom redoslijedu SP-a, a utrka je i završena iza "safety cara" zbog sudara Lancea Strolla i Estebana Ocona.