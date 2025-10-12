sjajan uvod

Veliki uspjeh za Hrvatsku; stolnotenisačice odradile fenomenalan posao na EP

M.Š / HINA

12.10.2025 u 21:50

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatski stolnotenisači i stolnotenisačice otvorili su nastup na Europskom ekipnom prvenstvu u Zadru pobjedama. Muški su pobijedili Moldaviju sa 3-2, dok su djevojke bile uvjerljive protiv Engleskinja slavivši sa 3-0.

Nakon dramatičnog meča, odlučujući poen u pobjedi 3-2 protiv Moldavije hrvatskoj reprezentaciji je donio Zadranin Andrej Gaćina, dok je dvije pobjede ostvario naš najbolji igrač, Tomislav Pucar. U ženskoj konkurenciji nije bilo nikakve dvojbe, djevojke su sve napravile u prva tri meča.

vezane vijesti

"Znali smo da su nezgodan suparnik. Oni su postavljeni kao treći u skupini po nekakvoj kvaliteti, ali samo zato jer ne igraju puno međunarodnih natjecanja, tako da to nije njihov objektivni rejting. Nije dobro krenulo, bilo je 2-1 za Moldaviju, ali ostali smo mirni i uspjeli smo pobijediti, te se nadamo boljim igrama u idućim mečevima," rekao je Pucar.

Hrvatska je povela nakon što je Pucar pobijedio Andreia Putuntica sa 3-1 (7-11, 11-9, 11-9, 11-8), no Moldavci su okrenuli rezultat dobivši dva iduća meča. Vladislav Ursu je pobijedio Gaćinu sa 3-2 (11-9, 12-14, 3-11, 11-9, 11-5), nakon čega je Denis Terna bio bolji od Frane Kojića sa 3-2 (16-14, 5-11, 6-11, 11-6, 12-10). I Gaćina i Kojić su vodili 2-1, ali su nažalost obojica izgubili mečeve.

Izjednačio je Pucar porazivši Ursua sa 3-0 (11-3, 11-6, 11-8), a u odlučujućem susretu Gaćina je slavio protiv Putunticua sa 3-1 (7-11, 11-7, 11-5, 11-9).

"Očekivali smo ovakav, težak i tijesan meč. Nadali smo se da neće, ali ipak je bilo. Puno obrata je bilo i ponavljam, nisu nas nešto iznenadili, osim možda Putuntica. Pucar je odigrao sjajno. Prvi meč možda malo nesigurno, što je sasvim normalno jer se radilo o pritisku. Ali je zato svoj drugi meč, protiv njihovog najboljeg igrača odigrao zaista briljantno. Tako suvereno, rutinirano je "pomeo" njihovog prvog igrača u prva dva seta, što nas je sve onda vratilo iz prethodnog šoka," poručio je izbornik Neven Karaković.

U drugom kolu skupine G hrvatske stolnotenisače u ponedjeljak s početkom u 19.00 sati očekuje susret protiv Austrije.

Djevojke su u prvom susretu slavile sa 3-0 protiv Engleskinja s 3-0. Lea Rakovac je pobijedila Tin-Tin Ho sa 3-1 (8-11, 11-7, 11-6, 11-6), Hana Arapović je zatim porazila Tianer Yu 3-0 (11-4, 12-10, 11-9), da bi Ivana Malobabić slavila protiv Jasmin Wong 3-0 (11-7, 11-4, 11-2).

"Nije bilo možda baš tako lagano kako se na kraju čini i kako rezultat govori. Samo zato što ti prvi mečevi nisu nikad lagani. Treba ući u ritam natjecanja, turnira, "osjetiti" lopticu, dvoranu. Najbitnije je da smo svi u našoj reprezentaciji ostvarili cilj i kako se meč nastavljao, tako je i išlo sve bolje," kazala je Hana Arapović.

U ponedjeljak u 16 sati naše stolnotenisačice igraju protiv Italije. Podsjetimo, po dvije najbolje ekipe iz svake skupine izborit će plasman u osminu finala.

"Što se engleske reprezentacije tiče, znali smo i prije da smo favoritkinje. Možda smo tek u prvom meču, susretu naše Lee Rakovac protiv najbolje engleske igračice očekivale malo teži meč. No, Lea je odigrala stvarno izvrsno. Osvarili smo važnu pobjedu, a s kojom će nam biti lakše protiv Talijanki," kazao je izbornik Dragutin Šurbek.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kvalifikacije za sp

kvalifikacije za sp

Toni Fruk, Luka Sučić i Martin Erlić prvijencima donijeli pobjedu Hrvatskoj

  • 90'

    GOOOOOL! Za 3:0 glavom zabija Martin Erlić! I njemu je ovo prvi gol u dresu reprezentacije!

  • 78'

    GOOOOOL! Hrvatska je napokon zabila i vodi 2:0! Strijelac je Luka Sučić koji je s nekih 6, 7 metara u gol pospremio odbijanac nakon pokušaja Lovre Majera. Ovo je prvijenac za Luku Sučića u dresu reprezentacije

  • 69'

    Zlatko Dalić je odlučio u igru uvesti 'veliku trojku'! Na terenu su Luka Modrić, Ivan Perišić i Andrej Kramarić! Svoje su za večeras odigrali Kovačić, Baturina i Ivanović

HRVATSKA
3:0
GIBRALTAR
KVALIFIKACIJE ZA SP

KVALIFIKACIJE ZA SP

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu! Česi nas mogu stići samo teoretski
HRVATSKA U ELITI

HRVATSKA U ELITI

Evo koliko će HNS zaraditi plasmanom na Svjetsko prvenstvo

najpopularnije

Još vijesti