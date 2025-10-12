Depay srušio još jedan čudesni rekord i ispisao povijest

Strijelci su bili Malen u osmoj, Van Dijk u 17. i Depay iz jedanaesterca u 38. minuti. Sve je zaokruženo u 84. minuti kada je Gakpo zabio četvrti domaći pogodak.

Nizozemska još uvijek nije matematički osigurala proboj prema Svjetskom prvenstvu, ali se bitno približila tom cilju. U skupini G Nizozemska vodi na ljestvici i ima 16 bodova. Slijede Poljska i Finska, reprezentacije koje imaju po 10 bodova, s tim da Poljaci imaju utakmicu manje, a Finci utakmicu više.

Depay je nakon susreta s Finskom postao najbolji asistent Oranja s 35 asistencija. Time je prestigao Wesleyja Sneijdera, a već otprije je rekorder i po broju golova kad je prestigao Robina van Persieja. Depay je tako s 53 gola i 35 asista u 105 utakmica (sedm na vječnoj listi) statistički apsolutni kralj nizozemskog reprezentativnog nogometa.

