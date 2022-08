Veliki Unai Emery priznao je da ipak malo strahuje od dolaska u Split: Htjeli smo zaključiti priču, ali dogodilo se to...

Villarrealov trener Unai Emery poručio je nakon pobjede od 4:2 nad Hajdukom da će od svojih igrača tražiti jednak angažman u uzvratu jer će hrvatski doprvak istrčati uvjeren da pred svojim navijačima može nadoknaditi poraz iz prve utakmice pretkola Konferencijske lige.

'Tijekom prvih 90 minuta dogodilo se svašta. Zabili su nam odmah gol no onda smo to uvjerljivo preokrenuli. U drugom poluvremenu smo im pak dopustili previše toga te smo imali prilike koje nismo iskoristili', rekao je Emery.

Villarreal je u četvrtak navečer na poluvremenu vodio 4:1 no Hajduk je pet minuta prije kraja utakmice smanjio iz jedanaesterca na 4:2. Uzvrat se igra u Splitu za tjedan dana.

'Pri rezultatu 4:1 htjeli smo zaključiti ovu priču no dogodilo se to što se dogodilo. Sada se ondje moramo nastaviti nadmetati', dodao je.

Villarreal, koji je lani stigao do polufinala Lige prvaka a sezonu prije osvojio Europsku ligu, favorit je za prolaz protiv Hajduka koji je posljednji put igrao u skupini nekog europskog natjecanja 2010. godine.

Emery je poručio da im je cilj osvojiti Konferencijsku ligu, treće po snazi europsko natjecanje.

'Naš je cilj doći do kraja ovog natjecanja, no moramo ići korak do korak te proći ovo pretkolo. Uvijek smo ambiciozni kada određujemo ciljeve', poručio je Emery.