Velika pobjeda Hrvatske, Stevanović najveći junak

Na rukometnom Euru Hrvatska je svladala neugodnu Norvešku 32:28 koja nas je zaustavila u polufinalu SP-a prošle godine...

42' - Cindrić, to je izjednačena naša najveća prednost (24:20)

26' - Cindrić nas vraća na plus 3 (15:12)

'Izabrali smo teži put, ako želite do vrha morate pobijediti one najbolje. Definitivno možemo bolje od ovoga,' rekao je Cindrić.

'Norveška je favorit, oni su svjetski viceprvaci i jako kvalitetna momčad. Ne znam, vidjeti ćemo kako će proći, biti će jako teško, no naš cilj je jasan', poručio je Červar.

'Mediji puno pišu kako Sagosen igra sam, ali to nije istina, imamo puno kvalitetnih pojedinaca koji mogu odlučiti susret i to je naša glavna snaga. Neće nam biti lako pred njihovim navijačima i glasnom publikom, ali profesionalci smo, navikli smo na to', jasan je bio norveški izbornik Berge.

'Moramo pokušati iskoristiti njihovo sporije vraćanje u obranu i izmjene obrana-napad', dodao je Tonnesen.