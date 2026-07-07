Veliki problemi za Norvešku uoči Engleske. Izbornik strahuje da je reprezentaciju poharao virus

Izbornik Stale Solbakken priznao je kako se nekoliko reprezentativaca posljednjih dana ne osjeća dobro te da su se u momčadi pojavili simptomi bolesti, zbog čega uoči jedne od najvažnijih utakmica u novijoj povijesti norveškog nogometa vlada velika neizvjesnost.

Najveće probleme imaju Jorgen Strand Larsen i Marcus Holmgren Pedersen, dok se i kod više članova reprezentacije pojavio kašalj i promuklost. Norveški mediji pišu kako postoji ozbiljna zabrinutost da se momčadi proširio virus, iako Solbakken smatra da bi uzrok mogli biti iscrpljujuća putovanja, klima-uređaji i naporan ritam natjecanja.

'Prepustio sam slavlje članovima stožera. Bio sam preumoran pa sam otišao spavati, a kasnije pogledao utakmicu. Usput sam odgovorio na nekoliko poruka. Gotovo uopće nisam spavao...', kazao je Solbakken te se osvrnuo na zdravstveno stanje Pedersena koji je zbog zdravstvenih problema već propustio utakmicu protiv Brazila:

'Nije imao temperaturu i trenirao je, ali osjećao je da ga tijelo ne sluša kako treba. Liječnik Ola Sand razgovarao je s njim ujutro i tada je bio dobro. No kasnije je bolest očito uzela maha i osjećao se sve lošije.'

Iako priznaje da zdravstvena situacija nije idealna, Solbakken još uvijek ne želi govoriti o virusu:

'Imali smo samo Jorgena koji je imao temperaturu, a zatim se kod nekoliko ljudi pojavio kašalj i promuklost. No tu su klima-uređaji, letovi, svlačionice... Nas je više od 50 pa bi bilo čudno da se nitko ne razboli.'

Norveški izbornik smatra da je Pedersen platio danak velikom emotivnom i fizičkom pražnjenju nakon što je neočekivano uskočio u početnu postavu:

'Mislim, iako nisam liječnik, da je to posljedica njegove mladosti. Na Svjetsko prvenstvo došao je misleći da će biti zamjena Julianu Ryersonu. Na kraju je odigrao dvije odlične utakmice, emocije su se nakupile, glava i tijelo su mu se zasitili svega toga i organizam je jednostavno popustio.'

Norveška do utakmice s Engleskom (11. srpnja, subota, 23 sata, HTV2) ima još nekoliko dana za oporavak, no ostaje pitanje u kakvom će zdravstvenom stanju dočekati četvrtfinalni okršaj protiv jednog od glavnih favorita za naslov svjetskog prvaka.