Šokantna odluka u Osijeku: Legenda kluba pred otkazom jer je - objavio rezultat!?

Predsjednica Osijeka Alexandra Vegh okrenula se protiv ikone Osijeka, glasnogovornika Marija Mihića, jer je čovjek obavljao svoj posao.

Osječani se pripremaju za početak nove sezone, a u prijateljskoj utakmici izgubili su od mađarskog Paksija 4:0.

Susret se igrao iza zatvorenih vrata, a klub je na društvenim mrežama nakon utakmice, kao i uvijek, izvijestio navijače o rezultatu utakmica. To obično radi Mario Mihić, živa legenda NK Osijeka, ali to se navodno nije svidjelo predsjednici kluba. Kako pišu Sportske novosti, Vegh je Mihiću uručila opomenu pred otkaz koju je on navodno odbio potpisati. Jedini razlog za takav porez je 'otkrivanje' rezultata susreta, odnosno još jednog Osijekova poraza, što je u opisu Mihićeva posla.