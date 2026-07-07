Evo za koliko Dinamo prodaje Domingueza u Lazio

Španjolac je prošlog ljeta stigao iz Barcelone za 1.2 milijuna eura i odmah je bilo jasno da će biti veliko pojačanje.

Imao je Dominguez nekih 'dječjih bolesti', imao je kikseva, ali je u samo jednoj sezoni u Maksimiru izrastao u pravog stopera. Znao je Dinamo da njega neće moći dugo zadržati jer svaki mladi Španjolac, koji negdje iskoči, automatski postane zanimljiv jer je - Španjolac.

Tako se o Dominguezovom transferu pisalo još na zimu, ali svi su u Dinamu znali da će na ljeto otići jer je interes za njega rastao iz dana u dan. Na kraju priče Dominguez će završiti u Laziju, kod Gennara Gattusa, a Dinamo će zaraditi točno deset puta više nego što ga je platio.

Dinamo je tražio 12 milijuna eura i bonuse, Lazio je nudio osam, a kako doznajemo, klubovi su se izgleda dogovorili na pola puta. Lazio će platiti deset milijuna i još dva milijuna eura kroz bonuse što je i više nego dobro za igrača koji je odigrao samo jednu pravu, punu seniorsku sezonu.

Ono što sad slijedi je - Dominik Livaković. Dinamo nije želio raditi po tom pitanju dok nije osigurao transfer Domingueza, odnosno siguran prihod od jednog velikog transfera.

Sad, kad je nešto stavio u blagajnu, ide po Livakovića kojeg bi Fenerbahčeu trebao platiti oko tri milijuna eura plus bonuse...