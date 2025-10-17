Veliki problemi za Milan. Zbog ozljede ostao bez još jedne zvijezde

'Magnetna rezonanca obavljena ovog petka pokazala je da je Christian Pulisic zadobio lakšu ozljedu desnog bicepsa femorisa', navodi se u priopćenju Milana.

'Podvrgnut će se daljnjem pregledu u roku od deset dana', dodao je Milan, koji je trenutno treći u talijanskom prvenstvu.

Američki reprezentativac će tako propustiti barem sljedeće dvije utakmice svog kluba - protiv Fiorentine u nedjelju i protiv Pise sljedeći vikend. Pulisic se, baš kao i Rabiot, ozlijedio tijekom reprezentativnog perioda dok je bio s reprezentacijom Sjedinjenih Država.

Od početka talijanskog prvenstva za Milan je zabio četiri gola i upisao dvije asistencije u šest utakmica Serie A. Rabiot, koji ima ozljedu lista, službeno je izvan terena najmanje "deset dana", ali talijanski tisak predviđa mjesec dana izbivanja.