serie a

Veliki problemi za Milan. Zbog ozljede ostao bez još jedne zvijezde

S. M.

17.10.2025 u 15:25

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: Profimedia / Autor: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Milan, koji je već ostao bez francuskog reprezentativca Adriena Rabiota, bit će bez krilnog igrača Christiana Pulisica najmanje deset dana, objavio je u petak talijanski klub.

'Magnetna rezonanca obavljena ovog petka pokazala je da je Christian Pulisic zadobio lakšu ozljedu desnog bicepsa femorisa', navodi se u priopćenju Milana.

vezane vijesti

'Podvrgnut će se daljnjem pregledu u roku od deset dana', dodao je Milan, koji je trenutno treći u talijanskom prvenstvu.

Američki reprezentativac će tako propustiti barem sljedeće dvije utakmice svog kluba - protiv Fiorentine u nedjelju i protiv Pise sljedeći vikend. Pulisic se, baš kao i Rabiot, ozlijedio tijekom reprezentativnog perioda dok je bio s reprezentacijom Sjedinjenih Država.

Od početka talijanskog prvenstva za Milan je zabio četiri gola i upisao dvije asistencije u šest utakmica Serie A. Rabiot, koji ima ozljedu lista, službeno je izvan terena najmanje "deset dana", ali talijanski tisak predviđa mjesec dana izbivanja.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PREOKRET

PREOKRET

Novi preokret oko Varele; u posljednji tren je povučen s leta za London
uoči istre

uoči istre

Garcia je jako oprezan; otkrio je da neće riskirati s Hajdukovim mladićem
NAPETA SITUACIJA

NAPETA SITUACIJA

Problemi u Maksimiru! Belinho skinut s popisa putnika za London, evo što se događa

najpopularnije

Još vijesti