Garcia je jako oprezan; otkrio je da neće riskirati s Hajdukovim mladićem

Bijeli će u nedjelju od 16 sati gostovati kod Istre,a za Garciju će to ujedno biti povratak bivšem klubu iz čijih je redova došao u Hajduk. Trener splitske momčadi otkrio je neke pojedinosti za tu utakmicu, a prokomentirao je i status Nike Sigura .

Podsjećamo, mladi nogometaš bio je na reprezentativnoj dužnosti za Kanadu i prilično kasno se pridružio klubu pa se čini da Garcia neće riskirati s njim:

'Tek je stigao. Imao je dug put i neće trenirati. S momčadi je, ali vjerojatno neće biti starter. Hodak bi trebao igrati. Dobro trenira, sluša i primjenjuje sve što mu kažete. Mlad je i mora još puno učiti. Treba mu dati povjerenje. Spreman je za igru, ali moram vidjeti kako će reagirati na terenu. Daje sto posto od sebe i mislim da će biti dobar igrač.'

Vrijedi napomenuti, Garcia je potvrdio kako neće biti ni Marka Livaje: 'Nažalost, nije spreman. Jedan dan je trenirao s ostatkom momčadi. Opet je osjetio tu bol. Neće putovati s momčadi u Pulu.'