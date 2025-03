Velika pobjeda BiH na otvaranju kvalifikacija za SP, u gostima svladali Rumunjsku

Nije moglo bolje krenuti za nogometaše Bosne i Hercegovine koji su poveli u 14. minuti. Sead Kolašinac je odličnom loptom pronašao usamljenog Gigovića na drugoj stativi. Igrač Holstein Kiela nije imao težak zadatak i dovodi BiH u vodstvo.

Rumunjska je nakon toga pritisnula i do kraja prvog dijela propustila dvije velike prilike. U obje se našao Denis Dragus, koji je prvotno u 31. minuti iz vrlo dobre pozicije glavom pucao preko gola. Napadač Trabzonspora se još jednom našao u sjajnoj poziciji u posljednjim sekundama prvog dijela kada je također glavom promašio okvir.

Nesretni Dragus nije se dobro snašao niti u 57. minuti. Tada je iz neposredne blizine pucao ravno u Nikolu Vasilja koji je upisao sjajnu intervenciju. Nije to bila večer rumunjskog napadača.

Do kraja utakmice trajao je veliki pritisak Rumunja koji su u drugom dijelu imali čak 72 % posjeda lopte. No, nisu pronalazili rješenje za discipliniranu obranu BiH. 'Zmajevi' su izdržali do kraja i stigli do velike pobjede.

U grupi s BiH nalaze se još Austrija, Cipar i San Marino. U prvoj utakmici skupine H, Cipar je s 2:0 svladao San Marino. Austrija je u ovom ciklusu slobodna jer igra playoff za ulazak u Ligu A, Lige nacija protiv Srbije. U idućem kolu će BiH na domaćem terenu dočekati Cipar, dok će Rumunji u goste kod San Marina.