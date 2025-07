Velika gesta Alcaraza. Evo što je napravio u dramatičnoj situaciji na Wimbledonu

Alcaraz je došao do tribina i raspitao se je li sve u redu, a potom je otrčao do klupe, uzeo bočicu vode i odnio je do zaštitara, koji ju je proslijedio do žene.

S njom je na kraju sve bilo u redu, ali priča je dobila nastavak na društvenim mrežama na kojima se javila Eluned Lewis, kćer spomenute žene.