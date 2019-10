Velik preokret vezan uz Mandžukićev transfer iz Juventusa; u igru se uključio klub u kojem obožavaju Hrvate

Tjednima se piše o potencijalnom transferu Marija Mandžukića iz Juventusa. Talijanski mediji selili su ga u Kinu, Katar , SAD te nekoliko europskih velikana, ali od toga ipak nije bilo ništa

Nakon što je prošao ljetni prijelazni rok te nakon što je propao mogući transfer Mandžukića u Katar čelnici Juventusa na sve načine pokušavaju riješiti ovaj problem. Naime, Mandžukića ugovor za Juventus veže do ljeta 2021. i vjerojatno mu se nikuda ne žuri. Naime, prema poboljšanom ugovoru ima godišnju plaću oko 5,5 milijuna eura, a od prije je poznato kako je Juventus odštetu postavio na deset milijuna eura.

Još prije početka sezone novi trener Juventusa Maurizio Sarri dao je svima do znanja da na 33-godišnjeg Marija Mandžukiću ne računa ove sezone. Posebnog objašnjenja, osim da mu se ne uklapa u momčad, nije bilo.

Obzirom da su svi prijelazni rokovi završili jasno je kako se Mandžukić i njegov menadžer polako okreću zimskom prijelaznom roku koji počinje u siječnju, a to znači da je očito legendarni hrvatski napadač odlučio ostati u Europi. Od prije je poznato kako su interes pokazali klubovi poput West Hama i Manchester Uniteda, a sudeći prema informacijama koje imaju u Calciomercato u igru je ušao i Inter. Dakle, nije nemoguće da Mandžukić iz Torina preseli i Milano, grad koji je udaljen manje od sat vremena vožnje od njegove trenutačne baze. Očito mu je suđena Serie A, a uz to ispada kako je Inter klub u kojem su Hrvati jako cijenjeni. Od Vrsaljka i Perišića do Brozovića i Mandžukića…