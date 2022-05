Već dugo nismo čuli ovakve komplimente jednom sucu: Patrik je došao na velika vrata, ima čvrstoću, mirnoću, ima specifičan izraz lica...

Patrik Kolarić napunit će 29. lipnja 27 godina. U tek trećoj utakmici u Prvoj HNL delegiran je za suca derbija Dinamo - Hajduk. Prema reakcijama nakon odrađenog dvoboja, mladi se sudac ne treba brinuti za svoj kredibilitet

S obzirom na to da je prvenstvo, odnosno pitanje prvaka, bilo riješeno u 35. kolu, nakon Dinamove pobjede nad Šibenikom, povjerenik za suđenje Ivan Novak dao je priliku mladom međimurskom sucu Patriku Kolariću.

Kolarić je do travnja bio sudac prvenstveno na utakmicama duge lige te je pred kraj prvenstva dobio dva ogleda u Hrvatski Telekom Prvoj ligi; oglede između Šibenika i Slavena Belupa, te Hrvatskog dragovoljca i Gorice.

A onda je stigao derbi; okršaj Dinama i Hajduka, nakon kojeg mu stižu samo komplimenti.

'Komisija je preuzela veliki rizik, vjeruje u talent, ali to je moglo biti i vrlo skupa za samog suca. No on je pokazao da se radi o urođenom talentu, a sada mladi suci mogu vjerovati da će napredovati i dobiti priliku. Patrik je došao na velika vrata, ima čvrstoću, mirnoću, fizički je vrlo dobro pripremljen, ima specifičan izraz lica. Ima sve atribute da bude top sudac jednog dana, pogotovo kada ga Uefa uzme pod svoje i počne brusiti', izjavio je Marijo Strahonja, bivši nogometni sudac, a danas stručni komentator u HTV-ovoj emisiji Stadion.