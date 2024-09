Vaso Bakočević o FNC-u 19 u Puli: Ne borimo se sjekirama kao prije 1000 godina, šteta!

Jedan od najiščekivanijih okršaja večeri bit će dvoboj između Filipa 'Nitro' Pejića i Vase 'Psiho' Bakočevića, boraca koji će u ovom povijesnom ambijentu donijeti pravi mentalitet. Bakočević, poznat po svom neustrašivom stilu, najavio je svoju borbu u emisiji Face Off, te rekao:

'Evo me sad prvi put u Pulskoj areni. Gladiatorska arena, cijeli taj ambijent je nevjerojatan. Hoću li utjeloviti pravog gladijatora? Apsolutno! Mislim da sam pravi čovjek za to. Ali nije kao nekad, naravno. Danas se ne borimo sjekirama kao prije 1000 godina, šteta. Mi se borimo s rukavicama, što je modernija verzija. Bilo bi zanimljivo da se borimo 'starim stilom', ali to je to. Borimo se prema MMA pravilima, spreman sam i jedva čekam borbu.'

Komentirao je i svog protivnika

'Pa sad, u trenutnom stanju, moram priznati da je njegovo stanje loše. U životu postoji pravi trenutak i najgori mogući trenutak za nešto, a on je u jako lošem periodu da bi se borio sa mnom. Bori se prvi put poslije pet godina, nakon teškog nokauta, ali kao što sam spomenuo, psihički se teško vraća u formu. Ja sam sigurno najgori mogući protivnik za njega.'

Ovaj meč, ujedno je i finale FNC-ovog reality showa Fight of Nations, gdje su se natjecali timovi Hrvatska i Srbija.

Glavna borba večeri donosi spektakularni okršaj između Mirana 'Slo-Rocky' Fabjana i bivšeg UFC-ovog teškaša, Yorgana de Castra. Sučeljavanje iskusnog slovenskog borca i međunarodne MMA zvijezde de Castra obećava pravi borilački spektakl, koji će zasigurno oduševiti publiku.

FNC 19 u Puli možete gledati u subotu, 7. rujna, s početkom u 20 sati na platformi Voyo.