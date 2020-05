Odgođena je sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza na kojoj se danas trebalo odlučivati o datumu nastavka natjecanja u Hrvatski Telekom Prvoj ligi. Čelni ljudi hrvatskog nogometa sačekat će odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite, a onda će odlučiti hoće li se sezona u HT Prvoj ligi nastaviti ili prekinuti

'Održali smo sjednice svih međužupanijskih odbora, članovi Izvršnog odbora u svemu su participirali, tako da će sastanak biti samo forma. Kako sada stvari stoje, neće biti nastavka niti jedne lige, samo eventualno Hrvatski Telekom Prve HNL, ali ni to nije sigurno, čekamo vidjeti što će ove mjere popuštanja donijeti.'

Za sada je puno previše pitanja na koje jednostavno nema odgovora zbog pandemije koronavirusa, pa su čelni ljudi HNS-a odlučili pričekati još nekoliko dana kako bi od Nacionalnog stožera civilne zaštite dobili barem neke smjernice.

Za sada je plan da se nogomet - ali samo prvoligaški klubovi - na terene vrate 30. svibnja utakmicama polufinala Kupa između Rijeke i Osijeka te Slaven Belupa i Lokomotive. To bi bila generalna proba za nastavak natjecanja u HT Prvoj ligi koje bi trebalo startati 5. lipnja.

No, do tada treba riješiti puno nepoznanica - prvo je testiranje svih igrača, trenera i članova stručnih stožera na koronavirus. U ovom trenutku jasno je da nogometaši nisu prioritet zdravstvenog sustava, a i cijena nije baš sitnica, svaki bi prvoligaš za to trebao izdvojiti oko 200.000 kuna.