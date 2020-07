UFC na nogama; nakon dvije godine pakla, povratak zastrašujućeg borca koji je sve svoje suparnike nokautirao u prvoj rundi

Po prvi puta od rujna 2018. godine ovog ćemo tjedna u UFC-ovom Octagonu ugledati brutalnog nokautera iz velter kategorije - Abdula Razaka Alhassana (34)

'Sve se zauvijek promijenilo, na moje ime ljudi više nikad neće gledati kao nekad prije. Moj je život sada vraćen u normalu, a u posljednje dvije godine to sigurno nije bio slučaj. Uglavnom sam plakao, spavao i pazio na svoju obitelj. Nekad bi me probudili iz sna jer su vidjeli kako mi suze cure niz lice. Taj stres, razmišljanja o budućnost... Nikad ne znate što će se dogoditi', izjavio je Alhassan na druženju s medijima, a prenosi Fight Site .

Drama borca nadimaka 'Judo Thunder' krenula je nakon što je u ožujku 2018. završio u obiteljskom domu jedne od dvije navodne žrtve koje je ranije te večeri upoznao dok je radio kao zaštitar u jednom teksaškom noćnom klubu. Alhassan je priznao kako je imao spolni odnos s jednom od njih, ali da se tu nikako nije radilo o silovanju. Svoju nevinost Abudl je dokazao i pred porotom, no bilo je to toliko stresno razdoblje za njega da je u jednom trenutku razmišljao i o samoubojstvu.

'Mislio sam kako neću ostati živ. Želio sam se ubiti. Ljudi jednostavno ne vide što se događa u pozadini. Ovako nešto ne želim nikome. Ljudi ne znaju istinu pa onda sumnjaju i govore loše stvari o tebi. Sjeo sam jednog dana, dobro razmislio o svemu. Imam dvoje djece i razmišljao sam što bi se njima dogodilo da se ubijem. Sve se to događalo zbog zlih ljudi. No, dokazao sam svoju nevinost i toliko toga naučio iz svega. Razmišljao sam i o osveti. Lagao bih kad bih rekao da nisam. Mislio sam da moraju osjetiti bol koju su mi izazvale. Paralelno s mojom mukom one su se naokolo skidale, bilo ih je briga za mene, zabavljale su se, objavljivale stvari na društvenim mrežama, ispijale alkohol... I sve to dok sam ja svakodnevno plakao u svom domu. Znam da je to sad iza mene, ali nadam se da Bog sprema neku veliku osvetu za te djevojke. Nadam se da će dobiti što su zaslužile', komentirao je Alhassan.

Udarač iz Gane tijekom karijere je upisao 10 pobjeda i samo jedan poraz podijeljenom odlukom sudaca. Svih 10 puta slavio je nakon nokauta ili tehničkog nokauta te je trenutno na nizu od tri pobjede.

U svom posljednjem nastupu Abdul je nokautirao Niku Pricea, a u idućem će se, već ovoga četvrtka na UFC on ESPN 13 priredbi, boriti s debitantom u Octagonu Mounirom Lazzezom (9-1).