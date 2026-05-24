Dramatične vijesti iz Grčke: Bivši reprezentativac u kritičnom stanju nakon teške nesreće

Bivši grčki reprezentativac i nekadašnji branič AEK-a nalazi se u kritičnom stanju nakon sudara u Ioannini, pri čemu je zadobio vrlo teške ozljede glave.

A SVE JE BILO GOTOVO...

Prema informacijama iz Grčke, nesreća se dogodila u subotu poslijepodne na aveniji Makrygiannis, u blizini bolnice Hatzikostas. Motocikl na kojem se nalazio 34-godišnji Oikonomou sudario se s automobilom, a bivši nogometaš pritom je teško ozlijeđen.

Nakon nesreće prevezen je u Sveučilišnu bolnicu, gdje je podvrgnut operativnom zahvatu. Trenutačno se nalazi na odjelu intenzivne njege, a njegovo stanje liječnici smatraju kritičnim.

Iz AEK-a su poručili kako je vodstvo kluba uz Oikonomoua i njegovu obitelj te da će pomoći na svaki potreban način - i moralno i konkretno.

Oikonomou je igračku karijeru završio u ljeto 2024. godine, nakon odlaska iz Panaitolikosa. Osim za AEK, tijekom karijere igrao je i za Bolognu, Copenhagen, PAS Gianninu, SPAL, Bari i Cagliari. Za grčku reprezentaciju upisao je šest nastupa.