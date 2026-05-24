BORI SE ZA ŽIVOT

Dramatične vijesti iz Grčke: Bivši reprezentativac u kritičnom stanju nakon teške nesreće

N.M.

24.05.2026 u 12:34

Marios Oikonomou
Marios Oikonomou Izvor: EPA / Autor: STR
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Grčki nogomet potresla je vijest o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je stradao Marios Oikonomou.

Bivši grčki reprezentativac i nekadašnji branič AEK-a nalazi se u kritičnom stanju nakon sudara u Ioannini, pri čemu je zadobio vrlo teške ozljede glave.

vezane vijesti

Prema informacijama iz Grčke, nesreća se dogodila u subotu poslijepodne na aveniji Makrygiannis, u blizini bolnice Hatzikostas. Motocikl na kojem se nalazio 34-godišnji Oikonomou sudario se s automobilom, a bivši nogometaš pritom je teško ozlijeđen.

Nakon nesreće prevezen je u Sveučilišnu bolnicu, gdje je podvrgnut operativnom zahvatu. Trenutačno se nalazi na odjelu intenzivne njege, a njegovo stanje liječnici smatraju kritičnim.

Iz AEK-a su poručili kako je vodstvo kluba uz Oikonomoua i njegovu obitelj te da će pomoći na svaki potreban način - i moralno i konkretno.

Oikonomou je igračku karijeru završio u ljeto 2024. godine, nakon odlaska iz Panaitolikosa. Osim za AEK, tijekom karijere igrao je i za Bolognu, Copenhagen, PAS Gianninu, SPAL, Bari i Cagliari. Za grčku reprezentaciju upisao je šest nastupa.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
odjeci slavlja

odjeci slavlja

On je bio jedna od ključnih figura za Dinamov uzlet ove sezone. Klub mora napraviti sve da ga zadrži
POTENCIJALNA ZABRANA

POTENCIJALNA ZABRANA

UEFA neće dozvoliti susret Hajduka i Vojvodine?
KAKO VAM SE SVIĐA?

KAKO VAM SE SVIĐA?

Dinamo predstavio dres za sljedeću sezonu: Pogledajte što dominira na njemu

najpopularnije

Još vijesti