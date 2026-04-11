UEFA brutalno kaznila suca utakmice Barcelona - Atletico Madrid

Prema dostupnim informacijama, u UEFA-i su posebno zamjerili nekoliko spornih odluka koje su, prema dojmu iz Barcelonina tabora, izravno utjecale na rasplet utakmice i oštetile katalonsku momčad.

Najviše prašine podigla je situacija s Pauom Cubarsíjem. Mladi branič Barcelone isprva je dobio žuti karton, ali je nakon poziva iz VAR sobe Kovacs promijenio odluku i pokazao mu crveni karton.

Upravo taj detalj, kako navode strani mediji pozivajući se na izvore iz UEFA-e, označen je kao jedna od najvećih pogrešaka na utakmici. Smatra se da je sudac u toj situaciji morao odmah donijeti ispravnu procjenu na terenu, bez naknadne korekcije.



I dok je UEFA poseban naglasak stavila na isključenje Cubarsíja, u Barceloni smatraju da to nije bio jedini propust. Trener Hansi Flick nakon utakmice posebno je upozorio na situaciju u kaznenom prostoru Atlético Madrida, kada po njegovu mišljenju nije dosuđen čisti jedanaesterac.

Flick tvrdi da je lopta pogodila ruku Marca Pubilla, no unatoč tome VAR se nije uključio niti je glavni sudac promijenio odluku.

'Ne znam zašto VAR nije reagirao. Svi griješimo, ali koja je svrha VAR-a? Ne mogu to razumjeti. Trebao je biti penal, drugi žuti karton i crveni karton. Ovo se ne bi smjelo događati', poručio je Flick nakon susreta.