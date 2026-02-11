zoi u italiji

U sat vremena Talijani uzeli dva olimpijska zlata, jedno je za povijest

S.Č.

11.02.2026 u 21:30

Andrea Votter i Marion Oberhofer
Andrea Votter i Marion Oberhofer Izvor: Profimedia / Autor: FIL / kristen-images.com / Michael Kristen / imago sportfotodienst / Profimedia
U razmaku od svega sat vremena Italija je osvojila dvije zlatne medalje u konkurenciji sanjkaških parova na Olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

Prve su zlato osvojile Andrea Votter i Marion Oberhofer u konkurenciji ženskih parova.

Prvi put u povijesti ZOI žene su nastupile u parovima. Talijanke su bile najbrže i nakon prve vožnje, a na koncu su slavile s vrmenom 1:46.284.

Njemice Dajana Eitberger i Magdalena Matschina bile su druge sa 12 stotinki sekunde zaostatka, dok su broncu osvojile dvostruke svjetske prvakinje Austrijanke Selina Egle i Lara Michaela Kipp sa 0.259 sekundi zaostatka.

U muškoj konkurenciji zlato su osvojili Talijani Emanuel Rieder i Simon Kainzwalder s ukupnim rezultatom 1:45.086.

Nakon prve vožnje bili su treći, no odličnim drugim nastupom probili su se na vrh poretka osvojivši prvo talijansko zlato u muškom ili otvorenom dvojcu od 1994. godine.

Srebro su osvojili Austrijanci Thomas Steu i Wolfgang Kindl (+0.068) koji su i nakon prve vožnje bili drugi, dok su se Nijemci Tobias Wendl i Tobias Arlt probili s pete na treću poziciju.

Vodeći u prvoj vožnji Amerikanci Marcus Mueller i Ansel Haugsjaa na koncu su bili šesti.

Sanjkanje je na olimpijskim igrama imalo premijeru 1964. godine u Innsbrucku, a na programu su bile tri discipline - pojedinačno u muškoj i ženskoj konkurenciji, te parovi. U Pekingu je u program uvršteno i ekipno natjecanje, a ove godine i ženski parovi.

