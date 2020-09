U sablasnoj tišini Poljuda, Dinamo sredio Hajduk i nastavio savršen učinak; gosti sjajnim golovima stigli do pobjede u najvećem derbiju HT Prve lige

U drugoj subotnjoj utakmici četvrtog kola Hrvatski telekom Prve lige, na praznom Poljudu, Dinamo je svladao Hajduk 2:1 golovima Kastratija i Oršića dok je jedini pogodak za domaćina bio djelo Jurića

Kao i svi ovosezonski ogledi, tako je i najveća utakmica hrvatskog nogometa odigrana u otužnom okruženju, u kakvom nikada niti jedan igrač ne želi igrati. No koronavirus 'isprazio' je hrvatske stadione, a iznimka nije ni Poljud pa je derbi održan u tišini, bez navijačkog huka Torcide i Bad Blue Boysa. U takvim uvjetima bolje su se snašli gosti, iako su u prvom dijelu opasno visili.

No aktualni prvak došao je do četvrte pobjede u prvenstvu u isto toliko kola te tako dodatno poboljšao atmosferu u svlačionici uoči trećeg pretkola Lige prvaka protiv Ferencvaroša (srijeda, Arenasport). S druge strane, u Hajduku već sada zaostaju pet bodova za 'modrima' pa to nije nikako dobra uvertira za početak europske avanture splitskog prvoligaša u drugom pretkolu Lige prvaka kod Renove (četvrtak, Arenasport).