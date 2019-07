U Realu krenuli u zadnju ofenzivu; na stol je bačena rekordna ponuda u povijesti kluba, no je li to dovoljno?

Opet se zakuhalo oko Paula Pogbe. Real ne odustaje da u svoje redove dovede veznjaka Manchester Uniteda te će pokušati slomiti otpor 'crvenih vragova' rekordnom ponudom u povijesti kluba

Trener Zinedine Zidane i vodstvo Reala žestoko su zagrizli za francuskog reprezentativca. U medijima su se pojavljivale razne opcije, a najčešće su to bile ponude u kojima se za Pogbu davao određeni iznos u novcu uz pojedine igrače.

KUDA SVE TO VODI

Predsjednik Reala Florentino Perez navodno je odlučio ići na sve ili ništa te je na stol Manchester Uniteda spreman staviti 160 milijuna eura u gotovini. I to je to, nema više ni eura gore, a možda je ta milijunska svota dovoljna da 'crveni vragovi' puste nezadovoljnog Pogbu s Old Trafforda. Sve će se više znati sljedećih dana...