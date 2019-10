U Real Madridu gube strpljenje sa zvijezdom koja nije opravdala očekivanja: Ako se ne popravi uskoro, leti iz kluba!

Thibaut Courtois ima sve manje vremena da pokaže da je dostojan Real Madrida koji polako gubi živce s njim

U Madridu polako gube živce s 27-godišnjim Belgijancem, a Calciomercato tvrdi kako ima informacije iz Španjolske kako će Courtois napustiti klub ako se drastično ne popravi. Ugovor s Realom mu traje do 2024. godine, ali mogao bi završiti i puno ranije.

Thibaut Courtois je u Real Madrid došao iz Chelsea na ljeto 2018. godine za 35 milijuna eura, no izgleda da se tamo neće previše zadržati. U nešto više od godinu dana odigrao je 45 utakmica i primio 60 golova. Tek je u 13 utakmica uspio održati mrežu netaknutom što je premalo za vratara njegovog kalibra.

Real je trenutno na šestom mjestu španjolske La Lige i na drugom mjestu skupine A Lige prvaka u kojoj su sa PSG-om, Club Bruggeom i Galatasarayem, a navijači već neko vrijeme ne mogu podnijeti način na koji njihovi ljubimci igraju. Iako cijela ekipa nije na nivou, Courtois nema ono što je imao Keylor Navas koji se u takvim situacijama često znao prometnuti u heroja i pogurati Real i kad im ne ide.

U Realu shvaćaju da su kupili 'mačka u vreći', a to još više dolazi do izražaja kada se pogledaju vratari koje imaju Barcelona i Atletico Madrid koji su im direktni konkurenti za naslov prvaka. Marc-Andre ter Stegen i Jan Oblak su rang golmana koji je potreban Realu, Courtois, barem za sada, to nije. Ako se ne pokrene i podigne razinu svoje igre, uskoro neće biti niti na klupi.