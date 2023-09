U najavi okršaja s Ponikvama, Dinamov trener otkrio ono što u Splitu ne žele čuti

Jakirović je zadovoljan u kakvom je stanju momčad.



'Momčad nam je u dobrom stanju, ambijent je odličan, naravno da pobjede jačaju atmosferu. Nakon svake utakmice imamo nekoliko rovitih igrača, ali to je i očekivano jer nogomet je kontaktni sport. Nadam se da će nakon srijede svi igrači biti na dispoziciji, imat ćemo tri dana priprema za derbi i vjerujem da ćemo nastaviti s dobrim igrama. No, tek je 10. kolo, ništa se u toj utakmici neće riješiti jer imamo još puno igrati do kraja sezone, ali s psihološke strane jako je važno dobro odigrati'.

Jedno od ključnih pitanja jest hoće li Bruno Petković i Stefan Ristovski biti spremni za Split.

'Petković je u dobrom stanju, očekujemo da će igrati u nedjelju. Za Ristovskog ćemo još vidjeti na treningu. Probat će neke stvari pa ćemo vidjeti smeta li mu. Ako će mu smetati, nećemo ništa riskirati'.

Jako dobar početak karijere u Dinamu ima mladi Gabriel Vidović koji zaslužuje pohvale.

'Kada si godinama u Bayernu, oni te pripremaju za najviše razine. Nisam očekivao da će se ovako brzo prilagoditi, ali to je i dokaz da je svlačionica dobra, da dečki svakog novog igrača jako dobro prihvate. Naravno, i njemu na terenu to puno znači, pogotovo kad u prvom nastupu još i postigne pogodak, kasnije učinak samo raste. On je 2003. godište, budućnost je pred njim, samo daj Bože zdravlja i nebo mu je granica'.