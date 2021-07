U Juventusu smislili kako će nabaviti čak 400 milijuna eura, ali i nagovoriti Cristiana Ronalda da ostane u klubu

Juventus planira prikupiti 400 milijuna eura prodajom dionica kako bi popravio svoje financijsko stanje, objavili su talijanski mediji.

Ujedno, Juve je produžio ugovor sa pričuvnim golmanom Carlom Pinsogliom (31) do lipnja 2023., a talijanski mediji su to protumačili kao još jedan korak koji bi trebao uvjeriti Cristiana Ronalda (36), koji je dobar prijatelj sa Pinsogliom, da odradi ugovor do kraja i ostane u klubu i u predstojećoj sezoni.