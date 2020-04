Ivan Rakitić na izlaznim vratima je Camp Noua, a popis klubova koji su zainteresirani za usluge hrvatskog reprezentativca postaje sve duži

Naš veznjak ima ugovor sa španjolskim prvakom do ljeta 2021., ali sve je izglednije kako ga neće produljiti, ali ni odraditi do kraja. Realan scenarij je da će ovog ljeta Rakitić spakirati kofere i karijeru završiti u nekom drugom velikanu.

'Razumijem situaciju, no ja nisam vreća krumpira kojom se trguje. Sa mnom se uvijek može razgovarati, ali prije svega želim biti ondje gdje me žele, poštuju i gdje sam potreban, i ondje gdje ćemo se obitelj i ja ugodno osjećati. Bude li to ovdje, bit ću presretan, bude li drugdje, bit će to mjesto o kojemu ću ja odlučiti, a ne netko drugi. Takvo ponašanje mi se nije svidjelo i ljudima u klubu je to posve jasno', nedavno je poručio Rakitić.