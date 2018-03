Trpa više golova nego itko drugi u Europi, a ne može dobiti ni poziv svoje reprezentacije!

Brazilski napadač Benfice Jonas utrpao je već 31 pogodak u svom prvenstvu, no ima peh što Portugal više nije među pet najbolje rangiranih liga Europe pa nema izgleda osvojiti 'Zlatnu kopačku', a također ga ignorira i njegov izbornik uoči SP-a u Rusiji...

Mnogo se u posljednje vrijeme priča o Mohamedu Salahu i njegovih 28 golova u Premiershipu, kao i Messijevih 25 u Primeri te Cristianu Ronaldu koji polako stiže vodeće strijelce Europe. No, pomalo zaboravljen ostao je iskusni Jonas koji u Portugalu proživljava još jednu fantastičnu sezonu.

Na Jonasovu žalost, sve mu to nije dovoljno da bi bio pozvan u brazilsku reprezentaciju za koju ima tek tri nastupa i nije pozivan tijekom posljednje dvije godine, kao ni za utakmice protiv Rusije i Njemačke u petak i utorak. Izbornik Tite jednostavno ga ne voli.

Brazilski 33-godišnji napadač utrpao je već 31 pogodak u Primeiri, što ga čini najboljim strijelcem europskog nogometa, no Portugal od ove sezone više nije rangiran među pet najboljih liga Europe po Uefinom koeficijentu, što znači da Jonas nema izgleda osvojiti 'Zlatnu kopačku'. Naime, njegovi golovi množe se s 1.5, dok oni Salaha, Messija, Cavanija, Icardija, Lewandowskog, Ronalda i društva dvostruko vrijede.

'Je li to čudno? Na neki način jest. No, izbornik je taj koji bira igrače koji mu se sviđaju i ja u to ne ulazim,' izjavio je trener Benfice Rui Vitoria.

Ako Brazilci to rade Jonasu, čemu se onda tek može nadati njegov sunarodnjak Heber, riječki napadač koji briljira ove sezone i s 15 golova je prvi strijelac HT Prve lige?