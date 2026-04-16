Trenera Reala nakon ispadanja iz Lige prvaka pitali o ostavci: Evo kako je reagirao

Real je na Allianz Areni izgubio od Bayerna 4:3 u spektakularnoj utakmici punoj preokreta, no unatoč porazu Arbeloa nije skrivao zadovoljstvo pristupom svojih igrača.

‘Ponosan sam, dali su sve protiv ovakvog Bayerna’

Španjolski stručnjak istaknuo je kako njegova momčad nije razočarala, bez obzira na konačan ishod.

'Izuzetno sam ponosan na svoje igrače. Smatram da sam izveo najbolju moguću momčad za pobjedu', rekao je Arbeloa, pa dodao:

'Ovo je ekipa koja može zabiti gol i nositi se s pritiskom, posebno protiv visokog presinga kakav forsira Bayern', poručio je, aludirajući na intenzitet igre koji je nametnula momčad iz Münchena.

Real Madrid u Njemačkoj je odigrao hrabru i otvorenu utakmicu, ali u golijadi koja je obilježila večer ipak je ostao bez rezultata koji bi ga ostavio u igri za prolazak.

Pitanje o odlasku nije ga uzdrmalo

Nakon analize utakmice stiglo je i neizbježno pitanje – ono o njegovoj budućnosti na klupi Reala.

Arbeloa je ostao potpuno smiren i nije pokazao ni trunku nervoze.

'Zaista uopće ne razmišljam o svojoj budućnosti. To je odluka kluba i to me u ovom trenutku ne opterećuje', poručio je.

Jasno je dao do znanja gdje mu je fokus u ovom trenutku.

'Jedino što želim je da klub pobjeđuje. Zbog toga sam ovdje i o tome ću razmišljati dok sam na ovoj poziciji', naglasio je.