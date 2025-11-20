Trener Varaždina najavio Dinamo: 'Moramo biti hrabri, atmosfera je dobra'

Utakmicu 14. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige na konferenciji za medije najavili su trener Varaždina Nikola Šafarić te kapetan i vratar Oliver Zelenika , istaknuvši da je momčad maksimalno motivirana za susret, piše službena stranica kluba.

Trener Šafarić uvodno je naglasio kako je momčad iskoristila reprezentativnu stanku za odmor te se u pozitivnom ozračju priprema za nadolazeći dvoboj.

'Imali smo lakšu prijateljsku utakmicu u Međimurju, s ekipom ČSK-a, i ovaj tjedan se polako kompletiramo. Neki se igrači vraćaju u trening; neće svi biti u konkurenciji, ali atmosfera je dobra i dobro se pripremamo. Nadam se da ćemo sve što radimo na treninzima prenijeti na utakmicu', rekao je trener Varaždina, dodavši kako je Dinamo zahtjevan protivnik kojega cijene, ali da je cilj nastaviti na tragu igara koje su pokazali prije stanke.

Od svoje momčadi očekuje hrabar pristup i ulazak u utakmicu s dobrim gardom.

'Znamo što nas čeka – moramo biti hrabri i imati jasnu sliku kako ćemo se braniti i kako napadati. Dovoljno je da prenesemo ono što radimo tijekom tjedna, a dečki stvarno rade jako dobro i maksimalno su motivirani', istaknuo je trener Šafarić.

Momčad se postupno kompletira: Mario Marina, Iuri Tavares i Mario Mladenovski vratili su se treninzima, dok će se Petar Bočkaj i Roberto Punčec od idućeg tjedna vratiti u puni ritam.

'Situacija je bolja, ali moramo biti oprezni i postupno ih uvoditi u ritam. U kratkom periodu čeka nas puno utakmica, svatko će nam trebati', poručio je Šafarić.

Uz trenera, utakmicu je najavio i kapetan Oliver Zelenika koji je u prošlom kolu protiv Rijeke dvjema sjajnim obranama u završnici susreta zadržao tri boda u Varaždinu i ponio titulu igrača utakmice.

'Vrlo važna utakmica i važne obrane, s obzirom na to da u prvom krugu obrana nije bila najstabilnija. Napravili smo velik iskorak u napadačkom dijelu i postigli puno više pogodaka nego prošle sezone. Ako tome nadodamo obranu kakva nas je krasila prošle sezone, mislim da nas u aktualnoj sezoni čeka puno dobrih rezultata', rekao je Zelenika.