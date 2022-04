Trener Osijeka Nenad Bjelica nije birao riječi kada je govorio o svojim igračima: Bili smo sramotni, odigrali smo kao mali miševi!

Trener Osijeka Nenad Bjelica prokomentirao je poraz (3:1) svoje momčadi na gostovanju na Rujevici kod Rijeke

'No ne bi bilo u redu da se vadimo na suđenje. Bili smo sramotni u prvom poluvremenu.'

Ni on ne može shvatiti što je krenulo po zlu da mu je momčad tako izgledala…

'Ne znam zašto se to dogodilo. To mi je misterij. Ne razumijem jer smo u svlačionici bili baš nabrijani. No, badava vikanje i sve ako si na terenu mali miš. A mi smo odigrali kao mali miševi.'

Osijek još očekuju domaće utakmice s Istrom i Lokomotivom te gostovanja kod Dinama i Gorice. Zaostatak za 'Modrima' je dva boda, ali aktualni prvak ima i susret manje.