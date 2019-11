Trener Juventusa otkrio situaciju oko Cristiana Ronalda; odluku će donijeti u zadnjem trenutku

U utorak (21 sat) u Torinu, igraju Juventus i Atletico, a nogometnu javnost ponajviše zanima hoće li na travnjak od prve minute istrčati Cristiano Ronaldo

'Stara dama' je već nakon četiri kola osigurala plasman u osminu finala Lige prvaka, a Atletico je blizu tome. Upravo te dvije momčadi susreću se u utorak, ali više nego o tom okršaju govori se o situaciji oko Cristiana Ronalda.

Podsjećamo, najveća zvijezda Juventusa dvije utakmice u nizu je zamijenjena, a to joj se nije svidjelo. Alibi je trener Maurizio Sarri potražio u ozljedi Portugalca, no on je igrao za reprezentaciju, a kada se vratio nije bio u kadru torinskog sastava za susret s Atalantom u talijanskom prvenstvu.