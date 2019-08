Trener Hajduka ogorčen nakon poraza od Slavena: Komična utakmica, sve je bilo protiv nas...

Damir Burić bio je iznimno nezadovoljan neočekivanim porazom u Koprivnici ove nedjelje, a naglasio je nakon susreta da su greške njegovih igrača bile neshvatljive te dao naslutiti da nije oduševljen suđenjem...

Hajduk je imao veliku priliku pobjedom kod Slavena skočiti na prvo mjesto ljestvice HT Prve lige, no domaći koji su držali zadnje mjesto uoči ove nedjelje iznenadili su Splićane i ostvarili trijumf.

'Tijek utakmice je pokazivao da ni u kojem slučaju ne bismo trebali izgubiti, ali to se dogodilo. Sami sebe smo pobijedili glupim greškama i nekim odlukama koje su bile. Pođimo prije svega od sebe. Neke stvari mi se nisu svidjele. Imali smo jako dobre prilike kojima smo trebali riješiti utakmicu, a onda su se dogodile neke pogreške, nevjerojatne i neshvatljive,' izjavio je Damir Burić pa zaključio:

Trener Hajduka dao je naslutiti da mu suđenje suca Matoca koji je zbog udaranja isključio Jakoliša početkom drugog poluvremena nikako nije dobro sjelo.

'Pogodak uvijek možeš primiti, ali nama je najveći problem bio to što smo dobili crveni karton i tu smo već izgubili konce. Veliki dio utakmice igrali smo s igračem manje, a kad smo imali jednak broj igrača bili smo dominantna momčad koja je stvarala šanse. Ne znam je li Belupo imao ijednu pravu šansu, ali i to je umjetnost iz malih šansi dati dva gola. To nisam očekivao od svoje momčadi. Mi smo pod svaku cijenu htjeli ovu pobjedu, ali danas je puno toga bilo protiv nas. Moramo ovo dobro analizirati, da nam se više ne dogodi,' zaključio je Burić.