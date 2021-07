Trener Dragovoljca zavapio za pojačanjima nakon teškog poraza od Dinama; Damir Krznar pohvalio efikasnu izvedbu svoje ekipe pa otkrio što je s ozljedama

Treneri Dinama i Hrvatskog Dragovoljca su iznijeli svoje viđenje nakon međusobnog susreta u drugom kolu HT Prve lige

'Druga i prva liga su totalno drugi nivo. Svaka greška u prvoj ligi se kažnjava golom ili barem stopostotnom prilikom, a da ne kažem da su brzina i sve drugo nemjerljivi. Mi taj ritam nismo uhvatili, a nadam se da ćemo to, uz nekoliko iskusnih igrača, uspjeti', zaključio je trener Dragovoljca.

'Za nas će svaki dvoboj biti težak. I kad smo osvojili prvo mjesto u drugoj ligi sam rekao da ćemo se ovdje za svaki bod krvavo boriti i da ću biti sretan sa svakim bodom. Nećemo se predati, to je sigurno. Dinamo je puno jača ekipa od Lokomotive, a nadam se da ćemo se i pokušati ojačati', rekao je Kuljanac pa dodao:

'Slažem se, ali još iščekujemo ta pojačanja. Nadam se da će stići dok ne bude prekasno i da se drugi neće od nas odlijepiti previše. To je na upravi da pokuša pojačati ovu ekipu jer je očito da ovako dalje ne možemo.'

'To stalno ponavljam. Ovo je puno veći nivo i puno su veći zahtjevi. Ova utakmica je pokazala koliko je Dinamo moćniji, spremniji i kvalitetniji od nas. Pokušali smo s niskim blokom i držali se neko vrijeme, ali sve je to bilo premalo. Još smo i dobro prošli kad sve zbrojimo', iskren je bio Kuljanac.

Trener Dinama Damir Krznar bio je zadovoljan dominacijom svoje ekipe.

'Dragovoljac je jako mlada momčad i sigurno je da će platiti danak tom neiskustvu, no to je dugoročno dobro za svakog od igrača i klub. Trebat će im puno vremena da ulove taj kontinuitet. Za nas je ovo bila jedna mirna utakmica u kojoj smo mogli dozirati kako smo željeli s obzirom na opterećenje, a uz to smo odradili i jednu dobru, relativno efikasnu utakmicu i moramo biti zadovoljni', rekao je Krznar pa dodao:

'Svi igrači koji su počeli utakmicu su bili izuzetno dobri, a još više moram pohvaliti igrače koji su ušli. Svaki od njih je dao dodatni impuls. To puno znači svakome od njih, a onda naravno da to oplemenjuje i našu igru.'