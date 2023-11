Trener Dinama Sergej Jakirović 'opleo' po sucima: Ovo nema veze s nogometom

'Nismo imali ravnopravan kriterij od početka. Ono što je vrijedilo za igrače Viktorije, nije vrijedilo za nas. Ne znam kako objasniti Mišićevu ruku. On nije vidio da mu lopta dolazi iza leđa. Bili smo dobri u drugom dijelu. Ne mogu vjerovati da se nije gledala situacija na Baturini, nego se gledala neka ruka. Zabili smo gol, nemam pojma kako je to zaleđe. Ne znam kako su povučene te linije', pričao je nakon utakmice trener Dinama Sergej Jakirović.

'Teško mi je komentirati vruće glave, s obzirom što sam sve vidio. Svašta sam prošao u karijeri, ali sad stvarno nismo imali jednak tretman. Uvijek šutimo, nemoj ovo, nemoj ono, ali ovo treba reći! Ovo nema veze s nogometom. Nije slučajno, ne znam kako su svirali kazeni udarac protiv nas, skače Mišić po inerciji, kako da stavi ruku? A naše situacije... To nema veze s vezom. Nad Baturinom nisu sudili čisti penal, a linije za zaleđe se mogu povlačiti kako žele."

'Znali smo da moramo svakako pobijediti Ballkani i Astanu. Danas smo bili čvršći, oni su imali šansu na kraju prvog dijela. Zadnjih šest bodova izgubili smo protiv Viktorije iz dva sumnjiva jedanaesterca. Nismo navikli vidjeti ovakve rezultate. Moramo naći snage da se izvučemo iz ove situacije, nitko ne može to napraviti osim nas. Teško nam je svima', rekao je trener Dinama te zaključio:

'Bili smo dosta čvršći, imali su oni u 45. minuti opet šansu, kad smo mi opet izgubili loptu, ali mi smo izgubili šest bodova od Viktorije iz dva upitna penala, za mene to nije nogomet. Naravno da nismo navikli na ovo. Imali smo ozljede, teško se vratiti, ali nema druge pozicije da to nadoknadimo, ali samo mi to možemo, ne može nitko osim nas, igrači su svjesni toga. Izvedba danas je bila na trenutke, tri šuta u okvir od 12, treba preciznije, ali tako su imali i oni.'

Koliko je Jakirović bio ljutit na suce najbolje govori scena nakon VAR provjere penala na Baturini. Kad je sudac penal poništio trener 'modrih' je poludio te sasuo par 'sočnih' koje su se mogle čuti u televizijskom prijenosu:

'Je*em ti mater u pi**u, da ti je*em sto puta', 'počastio' je Jakirović glavnog suca utakmice.