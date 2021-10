Trener Dinama Damir Krznar oglasio se nakon šokantne utakmice i teško izborene pobjede u Bijelom Brdu: Rušio se svijet oko nas...

U 35.minuti utakmice BSK je u Bijelom Brdu vodio protiv Dinama 2:1. Treneru 'modrih' Damiru Krznaru u tim trenucima sigurno nije bilo lako jer momčad je desetkovana ozljedama, u rezultatskoj je krizi, a poraz u osmini finala Kupa od vodeće momčadi 2. HNL gotovo sigurno bi značio otkaz. Srećom, Andrić je zabio za 2:2, a onda je sve spasio Oršić senzacionalnim golom iz kornera

'Prolaz dalje je ono po što smo došli. Kup je neugodno natjecanje, bili smo svjedoci ispadanja prvoligaša od četvrtoligaša, nismo si to smjeli dopustiti. Pobijedili smo, bilo je dobrih i slabih stvari, bitno je da smo prošli, kasnije ćemo analizirati', rekao je trener Dinama Damir Krznar s vidnim olakšanjem nakon teško izborene pobjede 3:2 protiv BSK-a te dodao:

'Trebala nam je pobjeda kad smo poljuljani, bitno je da smo se vratili pobjedama, ova će puno donijeti i pred prvenstvo i pred nastavak europskih okršaja i dati nam poticaj. Sjajan je i Oršićev gol, kamo sreće da nešto slično vidimo i u budućnosti.'

Teški su ovo dani za Dinamo i trenera Krznara, momčad se muči, prelako prima golove, a izuzetno teško zabija. Već se počelo pričati i o mogućoj smjeni na klupi 'modrih'...

'Ovo je izuzetno važno, svaka nas pobjeda vraća u život. Bili smo u fazi da se ruši svijet oko nas, nismo dopustili da se skroz sruši. To je sport, to je nogomet. Mi u svaku utakmicu ulazimo sa željom da pobijedimo, nekad se to ne dogodi, nekad ne. Ali, neće nas destabilizirati i poljuljati. Svi su živi zdravi, uplašili smo se, jer se Ivanušec primio za aduktor. Srećom, sve je u redu', zaključio je Krznar.