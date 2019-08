Trener Cibone priznao gorku istinu: Ovo što rade klubovi u ABA ligi za nas je nedostižno

Košarkaši Cibone okupili su se u Zagrebu uoči početka priprema za novu sezonu. U odnosu na prošlu sezonu, prvake Hrvatske napustila su šestorica igrača, dok su zasad angažirane četiri prinove (Vucić, Ramljak, Sabeckis i Miller)

Odlaskom Cedevite u Ljubljanu, Zadar je najveći konkurent Ciboni u Hrvatskoj, a u ABA ligi mnogi se klubovi pojačavaju.

'Ovo što klubovi u ABA ligi rade je nevjerojatno. Takva pojačanja i takve novčane svote kakve daju klubovi poput Mornara, Igokee, Krke ... za Cibonu je to nedostižno. Svi su oni drastično povećali budžete, no mi smo i u prošlu sezonu krenuli skromno, pa napravili odličan rezultat. U tom su nam rangu i trenutne ambicije, a to su ostanak u ABA ligi i obrana naslova prvaka Hrvatske', zaključio je Velić.