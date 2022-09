Trener 'Bilih' Valdas Dambrauskas teško je pronalazio prave riječi: Ovo nije Hajduk, nismo bili velika momčad!

Šibenik i Hajduk su u prvoj utakmici devetog kola SuperSport HNL-a odigrali neriješeno 1:1,a svoje mišljenje su dali treneri jedne i druge momčadi

'Znam da se stvari gledaju negativno. To i je posao novinara. Imamo dobru momčad, atmosferu u svlačionici. U drugom dijelu drugog poluvremena smo olako gubili loptu. Nogomet nikad nije jedna utakmica, već sljedeća, pa ona iza. Moramo krenuti raditi naporno. Već u srijedu nas čeka Rijeka. Novi veliki derbi.'

'Dolček ima veliki potencijal, ali moramo biti profesionalci. Bio je u velikom klubu kao što je Hajduk. Šibenik je dobar za njega. Moramo ga odgojiti. Od prvog dana smo s njim računali ozbiljno.'

Želio je reći još nešto…

'Dinamo i Hajduk su u najboljoj formi od momčadi s vrha, pogotovo su individualni jaki. Ja stavljam Krekovića, a Hajduk Kalinića, to je razlika. Dinamo je konstantan. Hajduk ima kvalitetu, ali su nesretno ispustili dva boda, no to je stvar za trenera Hajduka', zaključio je Čanadi.