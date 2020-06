Trener Bayerna ovom je izjavom 'slučajno' otkrio kakva je budućnost Ivana Perišića u Münchenu

Nogometaše Bayerna u srijedu (10. lipnja, 20.45 sati) čeka utakmica polufinala njemačkog Kupa protiv Eintrachta iz Frankfurta. Trener Bavaraca Hans-Dieter Flick za medije je progovorio i o mogućim pojačanjima koja će mu trebati za sljedeću sezonu, a u tom kontekstu nije mogao ne spomenuti hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića

Zato je trener Hans-Dieter Flick pomalo i zabrinut te je pred predstavnicima medija progovorio o mogućim pojačanjima.

'Imamo samo tri krilna napadača, Gnabryja desno te Comana i Perišića lijevo', kazao je Flick te nastavio:

'Za naše velik ciljeve tijekom cijele sezone to možda neće biti dovoljno. Razgovarao sam s Hasanom Salihamidžićem i tražimo rješenje ovog problema.'

OK, jedno je od rješenja i Sane, ali u isto vrijeme je dojam kako Flick na sve načine pokušava zadržati Perišića koji je u Bayern stigao na posudbu iz milanskog Intera.

Bayern je otkupnu klauzulu od 20 milijuna eura morao aktivirati do početka lipnja, no to nije učinio. Za to je njemački prvak imao jako dobre razloge jer je pandemija koronavirusa uzdrmala nogometno tržište i cijene igrača drastično su smanjene. Poslovično štedljivi čelnici Bayerna sada pokušavaju dobiti hrvatskog reprezentativca za manji iznos, navodno su spremni Interu platiti 15 milijuna eura.

Trener Flick je rekao svoje, 'slučajno' je pred novinarima izvršio izravan pritisak na sportskog direktora i člana Uprave kluba Salihamidžića od kojeg se očekuje da osigura adekvatna pojačanja. Ivan Perišić je svakako iskoristiv, pokazao je to i u dosadašnjem dijelu sezone pa je nekako i logično da ga Bayern zadrži, tj. otkupi njegov ugovor od Intera, ali po ipak nešto manjoj cijeni. Dojam je kako Inter neće raditi probleme, 15 milijuna eura zasigurno će ih zadovoljiti...