Totalno iznenađenje u UFC-u; Dustin Poirier šokirao Conora McGregora koji je u povratničkoj borbi pao već u drugoj rundi

Dustin Poirier je slavio nokautom sredinom druge runde kada je nakon serije udaraca savladao Conora McGregora

Fantastična borba dva vrhunska udarača završila je pobjedom Dustina Poiriera, koji je UFC 257 priredbu pretvorio u svoj vlastiti show. Sredinom druge runde iskoristio je svoju priliku, pogodio vrhunsku seriju udaraca te savladao Conora McGregora koji je u borbu ušao kao veliki favorit. Čak je do najvažnijeg trenutka Conor izgledao vrlo sigurno i samopouzdano, ali Dustin je došao odraditi zacrtano i u tome je uspio, piše Fight Site.

Borba je krenula tako da Poirier već nakon pola minute ruši McGregora, no na podu su bili otprilike pola minute prije nego se Irac ustao i krenuo kontrolirati klinč. Uz ogradu kaveza nekoliko puta su primijenili poziciju, no konkretniji posao napravio je McGregor, budući da je nekoliko puta dobro pogodio laktom i ramenom. Povratkom na distancu Poirier pogađa seriju odličnih low kickovima, kojima McGregora izbacuje iz balansa. No, Irac je počeo pogađati sjajne udarce i serije koje Poirier nije uspio pročitati. Odlično je Conor završio rundu ostavivši dojam da je došao pružiti svoje najbolje.

Drugu rundu Dustin odmah otvara novim low kickom i sad je već bilo jasno kako je napravio štetu Conorovim nogama. Oko minutu i pol druge runde borci su pasivniji, da bi onda Conor ponovno krenuo naprijed i dobro je pogađao sve do trenutno kad je Dustin osjetio priliku i sjajno pogođenom kontrolom uzdrmao Irca. Primijetio je 'Diamond' svoju priliku i napao na pravi način, putem još nekoliko udaraca poslao Conora na pod, a onda tamo na račun još nekoliko pogodaka prinudio suca na prekid borbe. Sjajna izvedba Poiriera koji je ovog puta došao čiste glave i to u potpunosti naplatio.