Tko je Elias Kolega, nasljednik Ivice Kostelića koji se u skijanje zaljubio zbog majke rukometašice

Mladi hrvatski skijaš Elias Kolega, koji je svojim rezultatima u zadnje vrijeme podsjetio na vremena dominacije Ivice Kostelića, ima zaista zanimljivu priču. Jedinstven je po tome što vuče podrijetlo s otoka Ugljana

'On vam je kao Ivica. Voli najteže moguće staze i na njima je najbolji. Mislim da će biti još ovakvih rezultata, samo da ima dobar startni broj jer je to ključno u slalomu', rekla je njegova mama Sonja za Index .

Najbolji rezultat karijere Elias Kolega ostvario je nedavno u slalomu Svjetskog kupa u švicarskom Adelbodenu, u kojem je osvojio senzacionalno šesto mjesto. Podatak kako mu je to uspjelo s vrlo visokim startnim brojem (48.) sugerira da je zaista poseban.

'Tata mi je iz mjesta Kali, u kojem imamo kuću, i kada god mogu idem na otok jer tamo uživam. Istina, volio bih da mogu provoditi puno više vremena na Ugljanu, ali zbog obveza to je vrlo rijetko. Meni je u Kali najljepše otići u rujnu jer je tada tamo puno mirnije i može se uz kupanje dobro i trenirati. Zaista - idealni uvjeti.'

'Ne volim se baviti prognozama i najavljivanjem rezultata. Iskreno, mislim da je bolje biti suzdržan. Naravno, treba uvijek davati sve od sebe te ići prema što boljem rezultatu, ali na rezultat se ne utječe najavama i riječima, već samo djelima. Svaki vrhunski sportaš pokušava dati svoj maksimum i na treninzima i na utrkama, no rezultat je ponekad nepredvidiv te ne ovisi do kraja samo o tebi', kazao je tada Elias Kolega te je tim riječima zapravo svima dao do znanja kako kod njega riječ euforija ne postoji. Puno je zreliji od svojih vršnjaka i jako dobro zna što mu je cilj. Sve je podredio tome.

Kosteliće i Kolege povezao - rukomet

A sve je to uspio zahvaljujući odricanju, napornom teniraju, upornosti roditelja te neumornom 80-godišnjem Anti Kosteliću – njegovu treneru skijanja – koji ga poznaje od pelena jer je bio rukometni trener njegovoj majci Sonji. Naime, Sonja Kolega igrala je u istom klubu s Maricom Kostelić, a Ante Kostelić trenirao ih je u Osijeku i Trešnjevci. Ispada kako je rukomet najveći 'krivac' za dvije skijaške dinastije!

Legendarni Ante Kostelić Gips odlučio je, nakon što je Ivica okončao skijašku karijeru, postati trener braće Kolega, Eliasa i dvije godine mlađeg Samuela. A malo je nedostajalo da Elias prihvati ponudu sa sveučilišta iz Denvera jer je u igri bila puna stipendija te mogućnost skijanja i stjecanja diplome. No, u dogovoru s roditeljima, Elias - ujedno junak naše priče koji je zasad nešto uspješniji od brata - odlučio je riskirati. Čini se kako nije pogriješio jer je ogromnim koracima zakoračio u svijet vrhunskog skijanja.

Uostalom, Eliasu i Samuelu su od malih nogu najveći skijaški uzori Janica i Ivica Kostelić. Sanjali su o tome da jednog dana postanu tako dobri…