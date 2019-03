Tin Srbić pokazao da je svjetski gospodar u vježbanju na preči

Najbolji hrvatski gimnastičar Tin Srbić još je jednom pokorio konkurenciju u preči te s visokih 14.400 bodova osvojio zlato na Svjetskom kupu u katarskoj Dohi.

Bivši svjetski prvak na preči u subotu je u posljednjoj provjeri uoči Europskog prvenstva u Szczecinu zauzeo prvo mjesto u finalu svoje najjače discipline.

Nakon najboljeg rezultata prekjučerašnjih kvalifikacija, Tin je i u subotu bio najbolji i u finalu u Aspire Domeu. Za izvedbu vježbe početne ocjene 6.1 Srbić je zaradio ocjenu 8.300, što je naposljetku bilo dovoljno za konačnu ocjenu 14.400.

'Najteži nastup do sad u karijeri! Ne znam zašto, ali bilo je tako. Išao sam zadnji i znao sam da ako sve napravim kako treba, da sam prvi. Nije mi krenulo prema planu, nisam uspio povezati kombinaciju koju sam htio, tako da sam to morao mijenjati usred vježbe. Uspio sam ostatak odraditi kako spada do kraja i to najbolje u tom trenutku. Stvarno sam jako sretan što sam uspio i mogu reći da tek sada kreće borba za Tokio", pod dojmom je nakon osvojenog zlata bio Tin.