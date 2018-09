Težak ispit za Osijek koji je izgubio posljednja dva gostovanja kod zaprešićkog Intera

Nogometaši Osijeka u 9. kolu Hrvatski Telekom Prve lige gostuju kod zaprešićkog Intera (Arenasport 3, 19 sati). Inter je nanizao tri prvenstvena poraza i momčad je s najlošijom obranom u ligi, Osijek traži pobjedu nakon gostujućeg remija s Rijekom i neočekivanog domaćeg poraza od Gorice u prošlom kolu

Inter je nakon katastrofalnog ulaska u sezonu i teških poraza od Lokomotive i Rijeke uspio nanizati tri odlične utakmice u kojima je osvojio sedam bodova, no u posljednja se tri kola Toplakova momčad ponovno vratila porazima. Pokazuje momčad Intera konstantno velike probleme s koncentracijom u obrani i vrijedi istaknuti kako se radi o najpropusnijoj obrani lige. Iskusni vratar Kelava nije se proslavio, obrana djeluje iznimno propusno, a ni rotacije koje je Toplak napravio protiv Dinama poput uvođenja vratara Matkovića nisu se isplatile Interu. Dva je puta Inter vodio protiv Dinama, no na kraju je upisao novi poraz zahvaljujući čak pet primljenih pogodaka.

'Mislim da je naš jedini posrtaj do sada bio poraz protiv Istre iako smo tu utakmicu odigrali jako dobro. Za sada je sve u redu i nema nikakve panike. Igramo dobro, no olako primamo pogotke. Cijeli smo tjedan radili na obrani kako bismo spriječili takva ponavljanja. Mogu reći da nam Osijek najbolje leži od svih klubova s vrha prvenstvene tablice. Vjerojatno su malo uzdrmani zbog poraza od Gorice, no Osijek ima dovoljan broj kvalitetnih igrača da uvijek mogu stvoriti jaku momčad. Smatram kako u ovaj susret Osijek ulazi kao favorit, ali favoriti ne pobjeđuju uvijek. Naša je želja odigrati dobru utakmicu i ostati neporaženi', kaže trener Intera.

Zbog suspenzija će susret s Osijekom morati propustiti Haramustek i Mamut, a Toplak neće moći koristiti ni braniča Šimuneca. Naime, Šimunec je igrač Osijeka na posudbi u Interu i nema pravo nastupa protiv svog matičnog kluba. Budući da se Matković nije proslavio u prošlotjednoj utakmici s Dinamom, upitno je hoće li mu Toplak ponovno dati priliku na poziciji vratara ili će među vratnice vratiti Kelavu.

Osijek je s velikim ambicijama ušao u novu sezonu, no nakon uvodnih pobjeda i deset postignutih pogodaka protiv Hajduka, Rudeša i Istre, momčad koju vodi Zekić nanizala je lošije rezultate ponajprije zahvaljujući vrlo lošoj realizaciji napadača. Dobro je Osijek odradio susrete s prvim susjedima na tablici, no nakon tri boda protiv Lokomotive i podjele bodova s Rijekom na Rujevici, Zekićeva je momčad prošle subote podbacila doživjevši domaći poraz od hit momčadi Gorice. Nije loše igrao Osijek u toj utakmici ali nikako Zekićevi igrači nisu mogli pronaći put do mreže Kahline, dok je s druge strane momčad Gorice zahvaljujući svojem glavnom golgeteru Zwolinskom sredinom drugog poluvremena stigla do pobjedničkog pogotka.

Zekić ne očekuje lagan put do bodova protiv Intera. Posljednja tri međusobna susreta njegova momčad nije uspjela pobijediti, dva je puta izgubila te jednom remizirala, a oba poraza bila su u gostima...