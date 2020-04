Po prvi put od drugog svjetskog rata otkazan je Wimbledon, Roland Garros i dalje je upitan, a čini se kako je odigravanje US Opena pod velikim znakom pitanja. Jedan od mogućih scenarija prema kojem bi se posljednji Grand Slam sezone možda mogao odigrati je da se cijeli turnir preseli izvan New Yorka

Zato su organizatori posljednjeg Grand Slam turnira Sezone, US Opena, počeli najozbiljnije razmišljati da se cijeli turnir - ako će se uopće igrati - preseli izvan New Yorka.

New York je u ovom trenutku jedno od žarišta pandemije koronavirusa, jedan od najvećih svjetskih gradova doslovno je paraliziran i pitanje je kad će se život vratiti u normalu. Ako je uopće i bude...

Inicijalni plan je da se US Open igra od 24. kolovoza do 13. rujna na terenima Flushing Meadowsa u New Yorku.

No, u ovom trenutku postoji veliki problem i prepreka za odigravanje ovog Grand Slama. Naime, jedan dio velebnog teniskog centra pretvoren je u bolnicu za prihvat oboljelih od koronavirusa, dok je drugi prihvatilište i prenoćište za tisuće beskućnika kojima se tamo svakodnevno dijele besplatni obroci.