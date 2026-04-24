Talijanski velikan želi zvijezdu Dinama: Nude čak 10 milijuna eura

Brojni europski klubovi pažljivo prate kako se Sergi Dominguez (21) igrački razvija te bi mladi stoper Dinama već ovog ljeta mogao krenuti put neke od liga petica.

Talijanski mediji sad otkrivaju kako je Lazio među klubovima koji intenzivno prate Domingueza, a interes Rimljana dodatno je pojačan činjenicom da se radi o igraču koji je prošao Barceloninu školu, a na Maksimiru je brzo stekao ozbiljnu minutažu i jedna je od najboljih pojedinaca Dinama ove sezone.

La Repubblica navodi kako u Laziju Domingueza vide kao jednog od igrača oko kojeg bi gradili momčad za budućnost.

Podsjetimo, španjolski stoper je prošlog ljeta stigao u Maksimir iz slavne Barcelone te je sve oduševio svojim igrama u prvoj sezoni u Dinamu. Modri su ga doveli za samo 1,2 milijuna eura i postotak od idućeg transfera, koji je sad sve realniji.

Talijanski mediji navode kako će Dinamo teško Domingueza pustiti za manje od 10 milijuna eura, a to je - čini se - cifra koju je Lazio spreman odmah platiti za mladog stopera. No, u redovima talijanskog velikana su navodno spremni dati i nešto više novca jer u Dominguezu već sad vide veliki potencijal i smatraju ga ulaganjem za budućnost.

Skauti Lazija gledali su ga na derbiju protiv Rijeke, a sad iz Rima stižu informacije kako su u ljetnom prijelaznom roku spremni krenuti u akciju.

Činjenica je kako je Dinamo u zimskom prijelaznom roku odbio nekoliko izdašnih ponuda koje su stigle za Domingueza, ali sada su stigle nove i jasno je da će Modri će teško zadržati mladog Španjolca.