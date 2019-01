Svi se pitaju zašto Mateo Kovačić nije bio niti na klupi Chelseaja

U remiju protiv Southamptona ove srijede Mateo Kovačić nije se našao ni na klupi Chelseaja, a iz kluba nisu potvrdili da se radi o ozljedi...

Naime, Mateo Kovačić nije se našao niti na klupi u ovom susretu, a klub se nije oglasio nekim službenim priopćenjem o ozljedi pa ostaje nepoznato zašto ga Maurizio Sarri nije htio koristiti niti kao džokera u ovom susretu.

Naš 24-godišnji veznjak odigrao je 18 utakmica u Premiershipu ove sezone i još čeka na svoj prvi pogodak, no minutaža mu je ipak znatno veća nego dok je bio član Reala.

Hoće li se smanjiti u nastavku sezone, zasad možemo samo nagađati nakon ove utakmice provedene na tribinama, ali zanimljivo da se to dogodilo baš kad su se pojavile glasine o njegovom prelasku u Inter sljedeće sezone, ako milanski klub ne uspije ugrabiti Luku Modrića.

O eventualnom odlasku Matea iz Chelseaja već ove zime nema govora, on će biti dio momčadi do ljeta do kada traje njegova posudba...