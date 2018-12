Svi se dive Kloppoj momčadi, ali Nijemac je u jednom trenutku bio na rubu suza

U derbiju 20. kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool je na Anfieldu pobijedio Arsenal 5-1 učvrstivši se na vodećoj poziciji Premiershipa, a junak utakmice bio je Roberto Firmino postigavši tri gola, dok je hrvatski reprezentativac Dejan Lovren izborio jedanaesterac.

Bila je to ujedno i deveta uzastopna ligaška pobjeda 'Redsa' koji ove sezone u Premiershipu nisu izgubili niti jednu utakmicu. U 20 kola upisali su 17 pobjeda i tri neodlučena ishoda uz razliku pogodaka 48-8. S druge strane Arsenal je ovom utakmicom produžio niz bez pobjede na Anfieldu na šest susreta, a pritom je primio čak 22 golova.

Bila je to jedna od najvećih pobjeda 'Redsa' u povijesti protiv 'Topnika', a rekord je još uvijek 5-0 iz travnja 1964.

Arsenal je poveo u 11. minuti, međutim već pet minuta kasnije bilo je 2-1 za 'Redse', a do kraja poluvremena domaćin je vodio sa 4-1. U nastavku susreta Liverpool je zabio još jedan gol za uvjerljivo slavlje na oproštaju od 2018. godine.

Gosti su sjajno ušli u susret i već u 11. minuti vodili su 1-0. Alex Iwobi je poslao odličnu loptu na drugu stativu gdje natrčao mladi Ainsley Maitland-Niles i rutinski zabio za vodstvo. Samo dvije minute kasnije bilo je 1-1. Firmino je povukao loptu i gurno je prema Salahu, Lichtsteiner je želio 'očistiti', ali je pogodio svog suigrača i lopta se odbila do Firmina koji je zabio u prazna vrata.

U 16. minuti Brazilac je nakon fantastičnog prodora zabio i drugi gol. Torreira je izgubio loptu na centru i ona došla do Firmina koji se sjurio prema golu i s dva 'lažnjaka' 'slomio cijelu Arsenalovu obranu i pogodio za potpuni preokret. Firmino je zabio dva gola za svega 90 sekundi, a do sada je zabio čak sedam golova protiv Arsenala. Od igrača Liverpoola samo je legendarni napadač Robbie Fowler zabio više i to devet.

U 32. minuti već je bilo 3-1. Robertson je dugom loptom pronašao Salaha koji je odmah gurnuo do Manea u sredinu kojem nije bilo teško zabiti za 3-1. U posljednjim trenucima prvog dijela Salah je uspio iznuditi kazneni udarac kojeg je sam realizirao za velikih 4-1. U 64. minuti Michael Oliver je dosudio još jedan kazneni udarac za 'Redse' nakon što je Kološinac srušio Dejana Lovrena. Firmino je bio siguran postigavši svoj treći gol na utakmici.

Iako penale u Liverpoolu izvodi Salah, on je velikodušno ovog puta priliku ustupio Brazilcu.

A to je sve posebno dirnulo trenera Kloppa.

'Kada je Mohamed Salah prepustio izvođenje jedanaesterca Firminu, skoro sam zaplakao! Svi mi znamo koliko Mo voli zabiti gol, ali poklonio ga je Brazilcu', nije skrivao oduševljnje, ali i emocije, sjajni njemački trener.