Sve je super oko Super Bowla: Super je važan, super gledan, super zarada...

Super Bowl, veliko finale profesionalne lige američkog nogometa (NFL), najvažniji je sportski događaj u SAD-u, ali i svojevrsna tvornica novca, pa se tako procjenjuje da su prošle godine Amerikanci u vikendu Super Bowla potrošili čak 15,3 milijarde dolara...

Prošlogodišnji domaćin Super Bowla bio je Minneapolis, čije je gospodarstvo zahvaljujući njemu zaradilo 450 milijuna dolara. Uspješniji od Minneapolisa bili su Phoenix 2015. godine (719 milijuna dolara), New York (New Jersey) 2014. sa 600 milijuna zarade i New Orleans 2013. godine sa 480 milijuna dolara.