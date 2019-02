Sve je spremno za najveći sportski spektakl; pitanje je samo jedno: Patriotsi ili Ramsi?

Ovogodišnji, 53. Super Bowl, finalni susret doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu (NFL), koji će se igrati u Atlanti u noći s nedjelje na ponedjeljak u 0.30 sati po hrvatskom vremenu, bit će dvoboj iskustva koje predstavljaju New England Patriotsi i mladosti koju utjelovljuju Los Angeles Ramsi...

Svojim uspjesima u 21. stoljeću, otkako je Brady preuzeo poziciju 'quarterbacka', Patriotsi su postali jedna od najvećih dinastija u povijesti američkog profesionalnog sporta. Ovo će im biti već deveto sudjelovanje u finalu u Belichick-Brady eri, a dosada su osvojili pet naslova uz tri poraza u finalima uključujući ono prošlogodišnje kada su ih sa 41-33 svladali Philadelphia Eaglesi . Gotovo nestvarno zvuči da su u ligi u kojoj se promjene događaju strelovitom brzinom Patriotsi ove godine osmi put zaredom stigli do finala svoje Američke konferencije, a ulaskom u finale postali su tek treća momčad u povijesti s tri uzastopna nastupa u Super Bowlu. Rekord i dalje drže Buffalo Billsi koji su od 1991. do 1994. igrali u četiri finala zaredom (i sva četiri izgubili), a tri nastupa zaredom imaju i Miami Dolphinsi (1972-74). U slučaju pobjede, Patriotsima će to biti šesti naslov prvaka čime će se izjednačiti sa Steelersima kao momčad s najviše naslova u Super Bowl eri.

Gotovo nevjerojatno zvuči i podatak kako je Brady tijekom svoje velike karijere odigrao više utakmica u doigravanju (39) no što je McVay vodio u ulozi glavnog trenera u sezoni i doigravanju zajedno (35). Brady ima i više pobjeda u doigravanju (29) no McVay ukupno (26).

No, nije samo razlika u godinama glavnih trenera razlog zašto se ovaj dvoboj može okarakterizirati kao borba iskustva protiv mladosti, velika je razlika u godinama i kada je riječ o igračima koji igraju na najvažnijoj poziciji u momčadi, onoj vođe navale. Tako je 'quarterback Patriotsa Tom Brady sa 41 godinom najstariji igrač na toj poziciji koji će zaigrati u finalu, dok je s druge strane Jared Goff koji će sa 24 godine biti četvrti najmlađi 'quargterback' u povijesti finala, a u slučaju pobjede Ramsa postao bi i drugi najmlađi s naslovom, mlađi od njega ostao bi samo Ben Roethlisberger koji je prije 13 godina stigao do prstena s Pittsburgh Steelersima mjesec dana prije svog 24. rođendana.

S obzirom na svoje iskustvo, Belichick uvijek ima spremno poneko iznenađenje za svog suparnika, a tako bi trebalo biti i u nedjelju.

'Ako na treninzima ne odradimo neku akciju savršeno, onda ona otpada u pripremi utakmice. Svi se moramo osjećati dobro u vezi akcija koje namjeravamo izvesti. Tijekom godine odradimo mnoge akcije tako da je teško sačuvati nešto posebno za finale, ali uvijek nastojim uvježbavati onakve akcije koje bi najbolje prolazile s obzirom na protivnika, a to može značiti da ćemo neke stvari napraviti drugačije no što smo ih radili tjedan ili mjesec dana ranije. To je vrlo zahtjevno i za takvo što je potrebno da igrači imaju motivaciju i disciplinu', kazao je Belichick.

Sa svojim trenerom slaže se i Brady.

'Za svaku utakmicu složite plan i nadate se kako će se utakmica odvijati prema tom planu. No, često to nije slučaj pa se morate prilagođavati u hodu', naglašava Brady.

Uz rutinere u napadu, uz po većini najvećeg igrača američkog nogometa svih vremena Bradyja, Patriotsi u svojim redovima imaju i hvatače koji igraju najbolje kad je najpotrebnije poput Juliana Edelmana i Roba Gronkowskog, snaga Patriotsa je i u čvrstoj obrani u kojoj nema igrača koji se izdvaja od ostalih, ali su snažni kao cjelina.

Ramsi su, pak, stigli do svog prvog nastupa u Super Bowlu nakon 18 godina kada su tadašnju momčad iz Saint Louisa sa 20-17 svladali upravo Patriotsi na putu ka svom prvom naslovu. Uslijedile su godine lutanja, no preseljenjem u Los Angeles 2016. godine i dolaskom mladog inovativnog ofenzivnog stručnjaka na mjesto glavnog trenera McVaya 2017. godine krenuo je uspon Ramsa prema vrhu. Prošle sezone su osigurali nastup u doigravanju nakon 12 godina 'suše', a ove godine su stigli do samog finala. U sezoni su ostvarili omjer pobjeda i poraza 13-3, a nakon slobodnog tjedna u prvom krugu doigravanja u drugom su krugu na svom terenu lakše no što to konačnih 30-22 pokazuje svladali Dallas Cowboyse da bi u kontroverznom finalu Nacionalne konferencije kao gosti svladali New Orleans Saintse sa 26-23 u produžetku. Veliku ulogu u toj utakmici odigrali su suci koji su u završnici četvrte četvrtine teško oštetili Saintse.

Iako na poziciji 'quarterbacka' imaju igrača koji je prije tri godine izabran kao prvi na draftu Jareda Goffa, središnja figura atomskog napada Ramsa je 24-godišnji 'running back' Todd Gurley, koji je prošle sezone proglašen najboljim ofenzivnim igračem lige. Zbog ozljede Gurley ove sezone nije bio toliko efikasan, ali bit će spreman za finale i bit će ga vrlo teško zaustaviti. Ipak, svi se slažu kako je najzaslužniji za renesansu Ramsa upravo mladi trener McVay, koji je zbog sposobnosti čitanja formacija suparničkih obrana i prenošenja svojih opservacija u slušalice svog vođe napada uoči izvođenja akcija proglašen 'šaptačem quarterbackovima'. I doista, čini se kako bi Goff, da ne dobija McVayeve savjete što odigrati, bio izgubljen na terenu.