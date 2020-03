Sve je izgledniji takav scenarij; Ivan Rakitić spreman na veliku financijsku žrtvu kako bi se realizirao senzacionalni transfer

Ivan Rakitić (32) je pred senzacionalnim povratkom u Sevillu, hrvatski reprezentativac spreman se odreći velikih godišnjih primanja kako bi karijeru završio u klubu iz kojeg je došao u Barcelonu

'Raketa' napušta Camp Nou? Tema je to koja se zadnjih godinu dana učestalo provlači kroz medije. Ugovor ga uz Barcelonu veže do ljeta 2021., ali nema naznaka da bi moglo doći do produljenja suradnje iako je naš reprezentativac nekoliko puta ponovio koliko obožava biti dio katalonskog ponosa.

Cijelu situaciju pozorno su pratili drugi velikani koji bi rado u svojoj svlačionici vidjeli takvog igrača koji se na terenu uvijek podređuje kolektivu i koji je zbog svojeg ponašanja cijenjen kod navijača, suigrača i protivnika.

Zanimanje za Rakitića pokazivali su Milan i Inter, a odnedavno Juventus i Atletico Madrid, no prema informcaijama s kojima raspolaže španjolski sportski dnevnik Marca hrvatski veznjak je jako blizu prelaska u Sevillu.